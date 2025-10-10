La mejor magia llega a Pontevedra

El festival «Galicia Ilusiona», el mayor evento internacional de magia de Galicia, llega hoy a Pontevedra, patrocinado por la Xunta y dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo. Este espectáculo se ha consolidado como una de las grandes citas culturales de la comunidad gallega, con funciones durante todo el mes de octubre, en las principales ciudades gallegas, que se transforman en auténticos templos de la ilusión.

La gran gala de magia en Pontevedra es hoy viernes, con dos funciones, a las 18.00 y 20.30 horas, en el auditorio de Afundación.

Entre los protagonistas de este año está el reciente campeón mundial por la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del prestigioso Congreso Internacional de Magia (FISM), Mag Edgard. Su actuación fue elegida por más de 2.000 magos de todo el mundo por su «originalidad, espectacularidad y carisma en escena».

El espectáculo cuenta con la participación de cinco artistas internacionales: Seimei, un mago manipulador coreano referente mundial de la magia elegante y depurada. Premiado con la varita de oro de Monte Carlo; la Compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto y premiados con el premio FISM Turín 2025 a mejor espectáculo mundial; Nacho Samena, talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica, que fue premio nacional de magia 2024 y representa a Galicia en el Festival; David Burlet, artista carismático que combina humor y espectáculo a gran escala, premio al mejor malabarista francés durante tres años seguidos; el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en todas las galas con su humor y elegancia. Es ganador de numerosos premios nacionales al mejor presentador de galas internacionales.

Tras la cita en Pontevedra, Galicia Ilusiona llega a Vigo los días 11 y 12 de octubre en el Teatro Afundación (antiguo Teatro García Barbón, a A Coruña el 16 y 17 de octubre (Teatro Colón, dos funciones); y a Ferrol, el 18 y 19 de octubre (Teatro Jofre), después de pasar ya por Cangas, Ourense, Santiago y Lugo.

Desde su nacimiento, Galicia Ilusiona ha ido creciendo edición tras edición, cosechando llenos en todas las ciudades por las que pasa. Nombres de referencia como Arnó —famoso por hacer aparecer enormes cacatúas y aves exóticas en escena—, Jerome Murat o Néstor Hato han formado parte del festival, que se ha consolidado como uno de los espectáculos más completos, visuales y familiares del calendario cultural gallego.

El crecimiento de Galicia Ilusiona es imparable. En 2024 se agotaron todas las localidades y más de 15.000 personas acudieron a las galas, llenando auditorios y teatros de toda Galicia. Con estas cifras, la organización prevé que este 2025 se alcance el hito de 100.000 espectadores acumulados a lo largo de sus cuatro ediciones, lo que lo convierte en un referente absoluto dentro del panorama cultural y escénico gallego.