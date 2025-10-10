Manel Loureiro da la lección inaugural del curso de la UNED

El Centro Asociado de la UNED en Pontevedra celebra mañana sábado el acto solemne de apertura del curso académico 2025-2026, que tendrá lugar en el salón de actos del centro, en Monte Porreiro. La ceremonia estará presidido por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y contará con la presencia del vicerrector de Centros de la UNED, Jesús de Andrés; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez; el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, así como del director del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, Víctor M. González Sánchez, y el director territorial de ENCE en Pontevedra, Antonio Casal Lago. La lección inaugural correrá a cargo del reconocido escritor gallego Manel Loureiro Doval y se entregarán los diplomas al alumnado graduado.