Los magos reinan en Marín

Marín acoge estos días el VII Festival Internacional de Maxia Infantil en las que una gran variedad de actividades y espectáculos llenan todos los rincones de la localidad. El festival coincide con la campaña de promoción del comercio local que culmina mañana sábado con el «Escaparate Estrela».

El festival finaliza mañana. | FdV

Tras los espectáculos de ayer en centros escolares del municipio, para hoy viernes, de 10.00 a 12.00 horas se repite la magia en los colegios, y a las 18.00 horas comenzará el espectáculo de Mago Koko con Espectacular en el Parque Eguren, A las 20.00 horas en la Alameda Rosalía de Castro actuarán Oliver y Luiba y a las 22.30 horas en el vestíbulo del Concello, será el turno de Alex Louzao con su espectáculo Feitizo.

Mañana sábado, a las 11.00 horas será la apertura de «O Escaparate Estrela», donde habrá que acertar el precio justo de sus productos para conseguir miles de euros en premios. A las 11.15 horas habrá música con Brassica Rapa Alameda Rosalía de Castro y Maxia para Bebés. A las 11.30 horas Luigi Ludus actuará en el Museo Manuel Torres. A las 11.30, 12.00 y 12.30 horas actuarán en Bebé Katy con Luiba, en Xanela con Gonza Martini y en el Centro Visión con Oliver. A las 12.30 horas tendrá lugar un sorteo en la Praza de Abastos. A las 12.00 horas actuarán Lore Lavand y el Mago Koko.

A partir de las 16.00 horas habrá juegos de gaming en la Alameda y miniferia de 15 juegos tradicionales.

Por la tarde, a las 16.30, 17.00, 17.30 y 18.00 horas actuarán Alex Louzao y el Mago Koko. A las 19.00 horas, será el concierto de Elesky, a las 20.30 horas, Gran Gala Internacional de Maxia con Lore Lavand, Luigi Ludus, Oliver y Liuba, Gonza Martini y Mago Teto, presentada por Lucía Pérez, y a las 21.30 horas Pablo Méndez Performance.