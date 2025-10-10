Jornada de Innovación Abierta en Defensa en la Escuela Naval

La Escuela Naval acogerá el 14 de octubre y promovida por la Cátedra Telefónica-Universidade de Vigo la jornada Ecosistemas de Innovación Abierta en Defensa, para abordar el impacto de la transformación digital en el ámbito de la defensa, así como a presentar como se trabaja de forma colaborativa en torno a las principales tecnologías digitales que se están aplicando a los diferentes proyectos estratégicos.