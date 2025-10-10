Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión e coidado fluvial con Amiríos en Ponte Caldelas

A inclusión e o respecto polo medio ambiente déronse a man onte en Ponte Caldelas coa chegada da exposición itinerante Amiríos, unha iniciativa promovida pola Asociación Amicos e financiada por Augas de Galicia que busca sensibilizar sobre a importancia de conservar os ríos galegos e a súa biodiversidade. O alumnado do CEIP Manuel Cordo Boullón ,a través de xogos e dinámicas foron guiados polos axentes medioambientais de Amicos, persoas con discapacidade intelectual que exercen un papel activo como activistas ambientais.

