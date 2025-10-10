Inclusión e coidado fluvial con Amiríos en Ponte Caldelas
A inclusión e o respecto polo medio ambiente déronse a man onte en Ponte Caldelas coa chegada da exposición itinerante Amiríos, unha iniciativa promovida pola Asociación Amicos e financiada por Augas de Galicia que busca sensibilizar sobre a importancia de conservar os ríos galegos e a súa biodiversidade. O alumnado do CEIP Manuel Cordo Boullón ,a través de xogos e dinámicas foron guiados polos axentes medioambientais de Amicos, persoas con discapacidade intelectual que exercen un papel activo como activistas ambientais.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Arde una embarcación de recreo en el puerto de San Adrián de Cobres de Vilaboa
- Un operario herido y decenas de usuarios afectados por una descarga eléctrica en el Paseo de Colón de Pontevedra
- Pontevedra asciende 75 puestos en el ranking nacional y ya es el décimo municipio de Galicia en renta media
- «Aún queda gente que cree que tú no le das órdenes»
- Un coche comienza a arder tras colisionar contra unas señales en pleno casco urbano de Pontevedra
- La familia de la Policía Local de Pontevedra recibe a siete nuevos e ilusionados agentes
- Laura Carballo: «No Pitanxo non se adoptaron medidas para que as condicións de traballo foran decentes»
- Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos