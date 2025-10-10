Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Homenaje a los socios de honor del Liceo Casino

El Liceo Casino de Pontevedra celebra esta tarde su tradicional almuerzo en homenaje a los socios que cumplen más de cincuenta años ininterrumpidos ligados a la entidad. Esta situación les permite alcanzar la categoría de Honor. Por ello, se les impondrá la insignia de oro y se les entregará un diploma acreditativo.

