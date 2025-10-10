La Diputación de Pontevedra pone en marcha un plan de salud mental para jóvenes

«En plan ben» se convierte en el nuevo plan de la Diputación de Pontevedra para concienciar y tratar la salud mental entre los jóvenes pontevedreses.

«Nuestra voluntad es cuidar a la juventud y dotarla de todas las herramientas posibles para que tengan un futuro lleno de oportunidades», explicó el presidente de la Diputación, Luis López.

La iniciativa cuenta con un total de 34 acciones de carácter formativo dirigidas a los diferentes ámbitos de la cadena educativa: los alumnos, el profesorado y las familias.

Financiado con más de 42.000 euros, «el plan está dirigido a centros de ESO y Bachillerato», aclaran desde la organización.

Los talleres para alumnos tendrán una duración de ocho horas y tratarán un abanico de temáticas que incluye las autolesiones, la prevención de conductas de suicidio, los trastornos de conducta alimentaria, el acoso escolar, la pornografía o, entre otros temas, las sustancias abusivas.

Por otro lado, las sesiones dedicadas al profesorado de los centros serán de cuatro horas. Se centrarán en la promoción del bienestar, la identificación de riesgos o el abordaje de problemas, entre otros aspectos.

Por último, las familias dispondrán de talleres de dos horas y analizarán la salud mental en el hogar, la comunicación asertiva con menores y la convivencia positiva.

López concluyó sosteniendo que esta innovadora propuesta surgió «de la escucha activa», lo que refleja su forma de hacer política basada en «escuchar, entender y atender».

Añade que en las reuniones mantenidas entre el servicio de Xuventude con los diferentes colectivos que trabajan con este rango de edad «había un denominador común: la preocupación por la salud mental de nuestros jóvenes», por ello decidieron incorporar esta cuestión tan solicitada.

Un millón de euros al deporte

Otra de las novedades que presentó Luis López fue la confirmación de la concesión de 550.000 euros al deporte náutico de la provincia. Esta cantidad sumada a los 525.000 euros aprobados la semana pasada, «hace que el deporte pontevedrés supere el millón de euros en apenas siete días», garantiza el presidente.

Esta ayuda va dirigida a 25 clubes de piragüismo de 18 concellos distintos, 12 entidades de remo de nueve municipios diferentes y otros 11 de vela repartidos por siete territorios.

Las cifras crecieron 50.000 euros respecto a las alcanzadas el año pasado, siendo el piragüismo el máximo beneficiado, con 305.000 euros, lejos de los 155.000 del remo y los 90.000 destinados a los clubes de vela.