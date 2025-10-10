Detenido en Vilaboa tras una persecución por saltarse la orden de alejamiento a su pareja

Un vecino de Vilaboa fue detenido por la Guardia Civil después de tres intentos para cumplir con la requisitoria judicial por haberse saltado la orden de alejamiento a su pareja entre otros incumplimientos del convenio de separación.

La Guardia Civil le esperó en una ocasion en las inmediaciones de un colegio del municipio en donde estudia su hijo para proceder a su detención, pero se dio a la fuga con éxito. Ayer los agentes volvieron al colegio a esperarle y de nuevo se escapó, lo que provocó una persecución hasta que finalmente fue detenido. Pero en el forcejeo resultaron heridos dos guardias.

El suceso ha generado malestar de los padres del colegio que no comparten que los niños presencien este tipo de escenas. También ha creado enfado en la Guardia Civil el hecho de que finalmente el juzgado hubiera dejado al detenido en libertad.