Cuntis inicia a formación de adultos con vinte alumnos
O programa de formación para adultos para a obtención do graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) comezou a súa actividade con arredor de 20 alumnos matriculados para o curso 2025. O programa está dirixido a persoas maiores de 16 anos.
Como novidade este ano, e co obxectivo de adaptarse ás necesidades dos alumnos e favorecer a conciliación coa vida familiar e laboral, o Concello puxo en marcha un novo sistema de horarios. Por primeira vez, haberá clases tanto de mañá como de tarde, o que permite unha maior flexibilidade.
Este programa, posto en marcha no ano 2003, depende directamente do financiamento do Concello, que contrata as dúas docentes que imparten clases nos catro cursos da ESO. O «traballo do persoal da concellería de Servizos Sociais e a disposición dos propios alumnos permiten que o Centro de Formación Ocupacional de A Ran preste un importante servizo aos veciños de Cuntis», destaca o Concello.
