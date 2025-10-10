La crisis de la empresa adjudicataria frena las obras del CEIP San Clemente de Caldas

El CEIP San Clemente de Caldas no deja de sufrir contrariedades. A la pérdida de una unidad educativa y la falta de profesores, se une ahora la paralización de las obras de reforma por la crisis de la empresa adjudicataria, en concurso de acreedores. El teniente de alcalde de Caldas Manuel Fariña, ha alertado de que «el funcionamiento del centro está comprometido por la paralización de las obras de reforma iniciadas por la Xunta de Galicia. La constructora acaba de plantar los trabajos dejando varios baños sin tapiar y los conductos de la calefacción cortados»

Fariña explica que «a la situación de escasez de profesorado suficiente y de la tercera unidad de Infantil solicitada por las familias, se suma ahora que las obras que estaban en marcha desde hace semanas están paralizadas» y lamenta que ahora «todo está sin finalizar, los materiales están depositados por el medio de los corredores y los espacios comunes y muchas zonas e instalaciones están fuera de servicio. Así ocurre con parte de los baños, que están sin tapiar y por lo tanto no operativos, y con la calefacción, que tiene las tuberías cortadas y por lo tanto es inutilizable si llega el frío»

Insiste en que «las condiciones en las que está el centro afectan gravemente al día a día, y es preciso que la Xunta ponga solución ya, de manera urgente, para no comprometer aun más la situación del centro, que va a ser insostenible en breve».

El concejal emplaza al conselleiro Román Rodríguez «a darse una vuelta» por el centro de enseñanza lo antes posible. Recuerda que el consejo escolar del CEIP «invitó a la diputada del PP que defendió en el Parlamento que no había demanda para la tercera unidad de Infantil, al portavoz municipal del PP y al inspector educativo de zona a que visitaran el colegio para conocer la realidad educativa. No estaría de más que además de tomar nota de las necesidades educativas y pedagógicas también comprobaran de primera mano, las condiciones actuales».