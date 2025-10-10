Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de Pontevedra lanza la marca solidaria "Responsábeis"

Estará presente en todas las actividades municipales con el fin de concienciar y "dejar un planeta mejor"

Una vista al puente de los tirantes y sus alrededores, en Pontevedra.

Una vista al puente de los tirantes y sus alrededores, en Pontevedra. / Rafa Vázquez

Jose Antepazo

El Concello de Pontevedra acaba de anunciar el lanzamiento de la nueva marca solidaria de la ciudad "Responsábeis"

