A Chan contará con una nueva área recreativa de 15.000 m2

El pleno de la corporación municipal de Cerdedo-Cotobade aprobó por unanimidad la propuesta del PP para la creación de la nueva área recreativo de A Chan, que supone una inversión total de 836.424,51 euros y pretende dotar al entorno de un «espacio natural y de ocio, accesible y sostenible, pensado para el disfrute de todo el vecindario y también como elemento dinamizador del turismo y del bienestar en la zona», según el Concello.

Los terrenos objeto de la expropiación alcanzan una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, situados en las cercanías del río Almofrei. La actuación se estructura en dos áreas principales: una zona superior, próxima a la carretera PO-233, que incluirá una pequeña plaza de encuentro vecinal con pavimento de granito e integración con las conexiones y senderos existentes; y una zona inferior, más próxima al río, que contará con nuevos senderos naturales, zonas de merendero, parque infantil, espacios biosaludables, áreas arboladas con especies como ginkgos, álamos y castaños, y un espacio polivalente para conciertos, exposiciones y actividades culturales.

El proyecto se presentará a la convocatoria del Plan Provincial Extraordinario 2025 (Plan Extra 2025) de la Diputación de Pontevedra, con una solicitud de subvención por importe de 669.139,61 euros.