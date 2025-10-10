Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio de datas do taller de manualidades do Ateneo: o día 25

Debido a circunstancias imprevistas, o Ateneo Santa Cecilia de Marín vese na obriga de cambiar a data do obradoiro Outono para o día 25 de outubro de 2025. A hora e o lugar mantéñense igual (de 11.00 a 12.30 horas no local do Ateneo. A data límite para apuntarse é o 21 de outubro.

