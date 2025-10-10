Caldas de Reis comienza la instalación de medio millón de luces microled de Navidad

El Concello de Caldas ha comenzado la colocación de las luces de Navidad para tenerlas preparadas para el encendido oficial previsto en el último fin de semana de noviembre. Según el teniente de alcalde Manuel Fariña, este año habrá nuevos elementos y diseños. Está previsto realizar una fiesta de encendido con música y sorpresas. Según el contrato con la empresa ElectroMiño, al pulsar el botón del encendido, se iluminarán cerca de medio millón de luces microled repartidas en arcos y elementos decorativos con un consumo energético que supera los 15.000 watios pero que «resulta eficiente y ambientalmente sostenible por la tipología de las luminarias», según el Concello.