Cabo Udra y el Eifonso relanzan +Bosques

La iniciativa +Bosques retoma su actividad este fin de semana. Mañana se realizarán los recorridos por Cabo Udra, en Bueu, mientras que el domingo, Vigo acogerá una nueva ruta por el río Eifonso. Las plazas de este proyecto que «promueve el contacto directo con la naturaleza» se agotaron apenas una hora después de su salida.