Borja Cobeaga y Anna R. Costa, en ‘La comedia según los Feroz’

Los cineastas Anna R. Costa y Borja Cobeaga visitarán Pontevedra el próximo martes 14 de octubre dentro de las previas de los premios Feroz 2026. Con la comedia como hilo conductor de las actividades del mes de octubre, ambos realizadores compartirán con el público cómo se manejan con este género tan especial. Anna R. Costa es dramaturga, guionista y profesora de interpretación, además de creadora y directora de la serie ‘Fácil’ o ‘Arde Madrid’. Borja Cobeaga se hizo popular tras el enorme éxito de ‘Ocho apellidos vascos’ que escribió junto a Diego San José.

También el día 14 pero por la mañana, la Facultade de Comunicación acogerá las jornadas de formación «Produción independente galega na provincia de Pontevedra» de Agapi, la Asociación Galega de Produtoras Independentes.