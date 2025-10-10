Una barandilla impedirá que los peatones crucen la calle Progreso de forma indebida
Se trasladarán los semáforos y los pasos de cebra
REDACCIÓN
Las obras de mejora en las calles Cesteiros y Panadeira avanzan con los trabajos de colocación de la baldosa hidráulica y la canalización de la red de saneamiento y abastecimiento. La obra continuará con el proyecto de pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluyen, además de Panadeira y Cesteiros, Viña da Fonte.
El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente. En cuanto a los semáforos en el cruce de la Rúa do Progreso se prevé su traslado a la nueva ubicación de los pasos de peatones y la adaptación de sus ópticas. A lo largo de toda la actuación se renuevan completamente los pavimentos en las aceras mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.
Como complemento a la reordenación del espacio urbano y la renovación de pavimentos, en el presente proyecto se contempla la colocación de mobiliario y de jardinería. Se prevé la colocación de una barandilla en la Rúa Progreso para impedir a los peatones que crucen la calzada por zona no habilitada; en la Rúa Viña da Fonte, en la plazoleta, para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera. También está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.
