El valor del arte rupestre del valle del río Lérez

El BNG de Pontevedra propone un plan de protección, conservación y puesta en valor del conjunto de arte rupestre del valle del Lérez. «Se trata la mejor agrupación de Galicia y una de las más importantes de la Península», sostienen. Para ello proponen la creación de una entidad de coordinación e impulso incluida en los presupuestos autonómicos de 2026.

