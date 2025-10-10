«La agricultura tiene que innovar, superar retos, buscar nuevas fronteras»

«Cuando uno se presenta a un premio, en este caso fue nuestro equipo de investigación, que somos tres personas, se tiene cierta ilusión por recibirlo. Lo que pasa que normalmente son competitivos y no sabes qué oportunidades puedes tener», señala Antonio de Ron sobre el reciente galardón que acaba de recibir, «así que nos da mucha alegría que seleccionaran nuestro proyecto, quiere decir que la propuesta tuvo buena recepción en un programa como el del Santander que se basa en el emprendimiento empresarial, es decir, que tienen que ser propuestas que de alguna manera puedan repercutir en las empresas, en este caso dedicadas al cambio climático y a la agricultura».

—¿En qué consiste el proyecto?

En algo que es un poco lo inverso de lo que se está pensando: muchas veces creemos, y es cierto, que el cambio climático debido a lo antropogénico -porque hay otro carácter natural que es inevitable, histórico- que es el producido por el hombre, está influyendo en nuestras vidas. Influye en la salud, en la vida en el océano, la vida en el campo, la agricultura. Pero nosotros lo que planteamos es cómo podemos desde nuestra actividad, es decir, desde nuestras vidas, en este caso la agricultura, contribuir a mitigar el cambio climático. Desde hace unos años estamos trabajando con microorganismos, con microbios del suelo que establecen simbiosis con las plantas y tienen varios efectos beneficiosos. Y en nuestro, en 2020, precisamente encontramos aquí, en la Misión Biológica de Galicia, una bacteria que se había descrito dos años antes en Corea, un sitio bastante lejano. Empezamos a trabajar con ella y está dando muy buenos efectos cuando tratamos a las plantas con esta bacteria.

—¿Qué mejoras supone?

Ventajas en cuanto a la posible reducción del uso de fertilizantes y promoción del crecimiento vegetal. Estamos practicando lo que se podría llamar agricultura biológica, es decir, basada en la naturaleza y además reducimos el uso de productos contaminantes que contribuyen al calentamiento de la atmósfera, por ejemplo, a la contaminación de las aguas y al cambio climático.

—Son muchas las alarmas sobre los efectos de la agricultura industrial, empobrecimiento de los suelos, emisiones de CO2… ¿Esta es una alternativa?

Más que eso, en algunos casos ya es real. Nosotros trabajamos con leguminosas, que son un alimento básico proteico para personas y para los animales y que tienen la virtud de que asociándose con estas bacterias son capaces de fijar el nitrógeno del aire y evitar el uso de los fertilizantes nitrogenados de esa agricultura industrial, que provocan emisión de gases de efecto invernadero. El problema es que, por ejemplo, la leguminosa que más se cultiva a escala mundial es la soja. Para la soja ya existen productos basados en la naturaleza, combinando microbios con las propias variedades de los cultivos y así conseguir efectos beneficiosos prescindiendo de demasiados insumos industriales.

—En la soja trabajará en adelante su equipo

Como continuación un poco de este proyecto nos acaban de aprobar precisamente otro para trabajar con soja. Es un cultivo de mucha más dimensión comparado con otras leguminosas, y se busca avanzar mediante productos basados, como decía antes, en la naturaleza, en microorganismos beneficiosos y que producen un aumento del crecimiento vegetal y la reducción de los aportes industriales y, por otra parte, también para productor suponen un ahorro económico, ya tiene que aportar menos a su cultivo, de manera que hay un beneficio para la salud, porque no estamos utilizando productos de síntesis, para para el medio ambiente e incluso para la economía agraria.

Es indudable que para frenar la contaminación ambiental, para mitigar el cambio climático causado por el hombre, la agricultura es una base importante

—¿Se inoculan estos microorganismos en la tierra? ¿Cómo se trabaja con ellos?

Hay algunos que ya están suficientemente establecidos, como los que decía para la soja, hay empresas que tienen los microbios, los conservan en medios de cultivo en el laboratorio y luego con esos tratan las plantas. Nosotros empezamos trabajando con suelos y vimos que había unos suelos con baterías como esta que vino de Corea, otros con hongos que se llaman micorrizas, que también encontramos aquí en suelos de la Misión Biológica. Entonces, en este caso la primera parte del proceso es a partir de los suelos sacar muestras, extraer microorganismos, cultivarlos en el laboratorio y establecer genéticamente qué especie es, que a veces pueden ser especies nuevas. Una vez que tienes el microorganismo, lo cultivas en el laboratorio y se prepara lo que se llama un inóculo. Éste se puede utilizar para cubrir con él la propia semilla antes de sembrar o aplicar como una especie de biofertilizante o bioestimulante en el campo, una vez que está sembrado a el cultivo, aplicarlo encima como se aplican otros fertilizantes de carácter químico.

—¿Cómo va a ser la agricultura del futuro?

Ya está empezando el presente, la agricultura tiene que innovar y dar de comer a muchas personas y a una cabaña animal importante. Esto no se puede conseguir solo mediante la aportación de fertilizantes, de productos fitosanitarios, que es cierto que durante muchos años han ayudado. Ahora hay que innovar, superar los retos que tenemos, buscar nuevas fronteras y es indudable que para frenar la contaminación ambiental, para mitigar el cambio climático causado por el hombre, la agricultura es una base importante y entonces es, digamos, la que tiene que innovar en ese sentido de buscar la unión de componentes biológicos, que son las plantas y los microbios que las hacen crecer, entonces conseguir una producción más sana para la salud humana y animal, para el medio ambiente y, por supuesto, para el planeta.