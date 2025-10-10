Alumnos del campus crearán sus primeros cortos de la mano de Novos Cinemas

Once estudiantes de la Universidad de Vigo, pertenecientes a las facultades de Comunicación y Belas Artes, desarrollan sus primeros cortometrajes en el marco del taller «Cine dende os corpos», dirigido por la cineasta y graduada de la institución Ángeles Fazáns. El taller, promovido por Novos Cinemas en colaboración con la Universidade de Vigo, a través del Campus de Pontevedra y de la Facultade de Comunicación, se celebra hasta el 9 de diciembre y forma parte del programa formativo Aula, que ya llevó a Pontevedra la cineastas como Oliver Laxe, Jaione Camborda, Lois Patiño o Álvaro Gago.

«Cine dende os corpos» propone explorar el componente físico del cine como punto de partida creativo, idea central en el trabajo de Fazáns. El taller permite al alumnado experimentar con piezas de ficción y no ficción, tanto en clave individual cómo colectiva, que se presentarán en la décima edición del festival.

El alumnado participante en esta edición está formado por Tristán Rodríguez Decabo, Gema Rodríguez Pérez, José García Estévez, Sara Ricoy Rajoy, Sofía Melón Lazarte, Elías González Docampo, Ángel Cea Otero, Gema Vergara Míguez, Susana Llorente Sanz, Andrés Álvarez Rodríguez y Ana Rodríguez Diz. Los cortometrajes resultantes del taller se estrenarán en el marco del festival, que se celebrará en diciembre, abriendo una nueva oportunidad para que el talento emergente se vea en una programación profesional y pública.