Agentes de Tráfico le realizan una RCP en plena AP-9 al ocupante de un coche

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico le realizaron una reanimación cardiopulmonar (RCP) al acompañante de un coche que circulaba por la AP-9 a la altura de Vilaboa. Fue la conductora quien contactó con la central alertando de una indisposición.

El suceso ocurrió el pasado jueves 2 de octubre. Los uniformados, del Destacamento de Tráfico de Vilaboa, acudieron inmediatamente al punto donde se encontraba el turismo y comprobaron que el varón carecía de pulso. En ese momento, lo sacaron del vehículo, contactaron con una ambulancia y comenzaron a practicarle la RCP.

Tras cinco minutos de maniobras, el hombre recuperó las pulsaciones, pero poco después, las perdió de nuevo, por lo que los agentes continuaron con la reanimación, según ha informado la propia Benemérita en una nota de prensa.

Instantes más tarde, llegaron los sanitarios para efectuarle una desfibrilación y estabilizarlo. Finalmente, fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde continúa ingresado en la UCI.