La AECC ofrece apoyo emocional tras el cáncer
Los supervivientes de cáncer podrán asistir a un taller de atención grupal a partir del próximo día 22. La Asociación Española Contra el Cáncer de Pontevedra organizará durante siete semanas esta iniciativa para personas que lo hayan superado en los últimos cinco años. Cada miércoles de 16.30 a 18.00 horas se impartirán los talleres de forma gratuita aunque requieren inscripción.
