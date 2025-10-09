Xunta y Concello negocian la red de agua para O Campiño y el futuro polígono residencial

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aseguró hoy que la Xunta «agilizará las tramitaciones ambientales de los proyectos necesarios para garantizar los servicios de aguas de las nuevas viviendas previstas en el futuro polígono residencial de San Mauro, así como de la ampliación del parque empresarial de O Campiño. Durante una reunión con el alcalde, Miguel Fernández Lores, la conselleira se comprometió a que «se programarán de manera inmediata» reuniones técnicas bilaterales para avanzar en el estudio de las propuestas que garanticen que se cubran las futuras necesidades de saneamiento y abastecimiento de la ciudad.

Además, también se analizarán situaciones puntuales que tienen su origen en otros municipios de la comarca y que ocasionan problemas de filtraciones en la red municipal de Pontevedra con el objetivo de proponer posibles soluciones. También se evaluará la situación actual del entorno de O Marco, en el río Pintos, que en la actualidad sufre problemas de infiltraciones.

Por último, en cuanto al abastecimiento, Ángeles Vázquez insistió en que para garantizar el suministro «la solución» es constituir una mancomunidad con los demás municipios que se abastecen del Lérez.

Por su parte, el alcalde explicó tras la reunión que «existe el compromiso» de la consellería para agilizar la tramitación de un nuevo colector «dado que ya existe un acuerdo entre el Concello de Pontevedra, el IGVS (en el caso del polígono residencial) y Xestur (en el caso del Campiño) para desarrollar ambos proyectos».

También abordaron la necesidad de que Aguas de Galicia colabore en la mejora del colector del río de Os Gafos a su paso por la estación de autobuses, así como iniciar los estudios para resolver los problemas que genera el colector del río Pintos que desborda en muchas ocasiones a lo largo del año (haya o no crecidas. También se comprometieron a mantener contactos con Vilaboa para resolver los problemas del colector del ayuntamiento vecino que hace entrar en carga al de Os Gafos.