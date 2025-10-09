‘Voces Ocultas’ une inclusión y creación artística y musical

El renovado proyecto ‘Voces Ocultas’ fue presentado ayer. Inclusión, formación y profesionalización del mundo de las antes y del audiovisual para personas con otras capacidades.

Se trata de una iniciativa que conjuga creación musical y audiovisual con la sensibilización social sentada sobre dos pilares: la formación de un grupo musical inclusivo y una intervención didáctica en los institutos, dirigidos a fomentar la inclusión y la creatividad a través de la música y la tecnología, destacando las capacidades de las personas con diversidad funcional en el ámbito artístico.

«Queremos romper barreras, estereotipos y hablar de inclusión en el mundo de la música y de la creación y también, de ser posible, en el ámbito laboral. La industria cultural no puede quedar de lado», destacaba la concelleira, Anabel Gulías.

Gonzalo Maceira, por su parte, aseguró que «quieren concienciar las generaciones venideras, apostar por ellas, mostrando en los institutos este proyecto inclusivo y el trabajo de unos artistas con otras capacidades, que no lo tiene sencillo para encontrar espacios creativos, público y el camino de la profesionalización».

El proyecto “Voces Ocultas” centrará su actividad en un módulo de sonido y música destinado a personas de cinco asociaciones de Pontevedra: Amencer-Aspace, Amizade, Down Pontevedra–Xuntos, Xoán XXIII y Virxe da O. De este módulo surgirá una agrupación musical orientada a actuaciones en directo, con el objetivo de crear a medio plazo un circuito de conciertos. Además, se explorarán otros ámbitos creativos como bandas sonoras para audiovisuales y videojuegos, música para publicidad o para eventos. La presentación oficial de esta primera fase será con un concierto previsto para final de curso.

De forma complementaria, el proyecto ofrecerá talleres de artes plásticas, escritura e imagen en colaboración con distintas entidades y contará con un equipo docente del Estudio Bonobo, dirigido por Gonzalo Maceira. También se elaborará una unidad didáctica para institutos con el fin de concienciar sobre la diversidad, fomentar la interacción con los artistas y permitir la participación del alumnado en el concierto final. Según Maceira, la iniciativa busca “concienciar a las generaciones futuras y apostar por ellas, mostrando el trabajo de artistas con otras capacidades que no lo tienen fácil para encontrar espacios creativos, público y oportunidades de profesionalización”.