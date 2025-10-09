Talento gallego online

La cuarta edición de los Ecommerce Days estrenó su primera jornada con un dilatado programa de ponencias en el Pazo da Cultura. La mañana comenzó con varias charlas sobre el comercio en línea que precedieron a un breve descanso para el café que posteriormente daría paso a una mesa redonda compuesta por diferentes proyectos consolidados en este ámbito.

La mayoría nacidos en Galicia junto a Farma2Go, originario de Cantabria, comentaron los inicios de sus negocios y sus mayores retos durante el transcurso de sus innovadoras ideas hasta los tiempos que corren.

La iniciativa más joven es Vanetta, que se lanzó al mercado en 2023. Se trata de «la primera marca gallega en presentar una alternativa a la proteína animal para los usuarios que deciden no consumirla», explica su CEO y fundadora Águeda Ubeira.

A pesar de los «inicios complicados» y un proyecto «frustrado» durante la pandemia de 2020, Vanetta es «la única fuente de ingresos de nuestra familia», cuenta Ubeira, al frente del negocio junto a su pareja. Comenta que «le gustan las cosas difíciles», pero añade que le gustaría «haber montado el departamento de marketing desde el minuto uno», en referencia a la importancia de la imagen que se proyecta sobre su producto.

Por otro lado, el proyecto cántabro Farma2Go, con su CEO Jorge Peláez como representante, aseguró que el haber transformado la tradicional farmacia de su madre junto a su hermano les «cambió la vida por completo».

«Empezamos únicamente con productos de salud y belleza, pero nos hemos extendido a más ámbitos», sostiene el mayor de los hermanos Peláez. Tras lograr vender sus productos por toda Europa, afirma que una pequeña farmacia de barrio «puede multiplicar por diez sus ventas con este sistema».

A modo de anécdota, Jorge Peláez destacó su buen hacer durante la pandemia. Y es que, tras abrir su web en China, en la que las ventas de las mascarillas FFP2 se dispararon semanas antes de los cierres estatales, su proveedor «canceló pedidos ya pagados en el mes de marzo», confiesa. Ante esta situación global, los suministradores se dieron cuenta de que «el valor de su producto se había multiplicado por cien», recuerda Peláez sobre el año que «más crecimos, pero que más dinero perdimos».

La nueva imagen del Celta

La mañana puso su punto y final tras una ponencia a cargo de Gael García, director de Marketing, Comunicación y Estratexia Dixital del Celta. A través de múltiples ejemplos explicó la nueva idea en torno a la que gira este departamento del club, con la palabra «comunidad» como eje central.

La creación de la plataforma Rio1923 junto a las diferentes colaboraciones e iniciativas que ha llevado a cabo el conjunto celeste, con la canción «Voltarei» del artista Hard Gz como la más reciente, representan «la idea de darle valor a nuestras raíces y a nuestra cultura», concluyó García.