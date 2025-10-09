Seis grandes empresas aspiran a renaturalizar el río de Os Gafos en Pontevedra

Seis grandes empresas aspiran a realizar la obra de renaturalización del río Gafos, un gran proyecto de 4,6 millones de euros que el gobierno local confía en que esté adjudicado antes de final de año. El pasado martes, jornada final para la presentación de ofertas, habían remitido sus propuestas las firmas Civis Global, San José, la UTE formada por Casas-Covsa, Oreco, Ferrovial y Vilor Infraestructuras.

A partir de este momento el Concello necesita autorización de una institución ligada a los fondos europeos para abrir las plicas. Una vez recibido el visto bueno buscará informar de las ofertas en el mínimo plazo posible “con la idea de que se adjudique antes de final de año”, recordó este jueves el alcalde, Miguel Fernández Lores.

Seguirá un programa de obras que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y que supondrá, recordó el regidor, “una mejora sustancia en el barrio de Campolongo”, dotándolo de más zonas verdes, arbolado y con un río renaturalizado, una vez destapado el caude.

La recuperación del bosque de ribera autóctono incluye la plantación un centenar de nuevos árboles, duplicando la cifra actual; además de 290 plantones de sauces, lo que significará unos 700 cuadrados de cobertura arbórea, en su mayoría mediante especies de hoja caduca.

También se reorganizará el tráfico, se renovarán las áreas infantiles, zonas de estancia y los paseos peatonales, que completarán un proyecto que busca emular en todo lo posible el paisaje natural perdido al enterrar el río.

El proyecto, que se acometerá en una única fase, contempla la creación de diferentes secciones renaturalizadas, cada una con sus propias características: zonas con pendientes suaves y vegetación, así como otras con menor inclinación que permitirán el acceso al cauce del río.

Será, señaló Fernández Lores, “un paso definitivo tras el atentado ecológico” que en los años 70 del pasado siglo sepultó una parte del cauce del río bajo toneladas de hormigón. Precisamente el edil se felicitó porque este hormigón se reutilizará ahora en un programa de kilómetro 0 para realizar senderos y caminos.

El programa de obras que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses y busca corregir el "atentado ecológico", en palabras del alcalde, realizado en los años 70 pasado siglo al enterrar parte del cauce bajo toneladas de hormigón

Esta retirada del hormigón del cauce del río también permitirá gestionar mejor el riesgo de inundación, crear un corredor ecológico, generar nuevos hábitats y mejorar las zonas verdes de modo que sean abiertas, accesibles e inclusivas.

Se habilitarán tres pasarelas peatonales entre Alcalde Hevia y General Rubín y una plaza frente al CEIP Campolongo, un espacio que facilitará la entrada y recogida de los alumnos que se convertirá en un punto de encuentro para la comunidad y en la que se conservará un árbol que proporcionará sombra.

“Va a ser un antes y un después”, añadió el alcalde, que aseguró que “informes de la Fundación Biodiversidad” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que gestiona los fondos europeos para el proyecto, han trasladado al Concello que “no tienen constancia de una renaturalización de este tipo en todo el Estado”.

El regidor no oculta que está “muy ilusionado” con este proyecto y, a pesar de la premura por la posibilidad de perder los fondos europeos, insiste en que la decisión política de sacarlo adelante está tomada, de modo que reiteró que se acometería con cargo a las arcas municipales si finalmente no se consiguiese la prórroga para la financiación.

Recordó que del total del presupuesto la Fundación Biodiversidad aporta 1,2 millones, mientras que “casi 2 tercios” corresponden a la financiación es municipal, de modo que el proyecto “se va a hacer igual” y no depende de los fondos europeos que se acometa o no, se asumirá “con financiación municipal o se hará la complementarización necesaria”.