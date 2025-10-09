Sanxenxo atribuye a la Ley de Residuos la subida de 35 euros al año en la tasa de basuras

Sanxenxo subirá 35 euros al año la tasa de basuras, un aumento que atribuye a la Ley de Residuos estatal. Según el Concello, «hasta ahora los ayuntamientos de España recaudaban una media del 60% del coste del servicio de recogida de basura, el 40% restante se cubría con ingresos de otros impuestos o tasas. Sin embargo, la Ley de Residuos dice que la tasa no puede ser deficitaria: Las entidades locales establecerán una tasa que recaude el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos».

Así, la tasa de basura subirá el próximo año 35 euros anuales. La urbana pasa de 87,52 a 123 (+ 35,48 ) y la tasa del rural de 43,77 a 79 (+35,23 ). Las familias en situación de vulnerabilidad podrán beneficiarse de la exención total de la tasa. Los establecimientos que firmen convenios con asociaciones benéficas para el aprovechamiento de alimento podrán bonificar un 20%.

El gobierno local añade que «pese a la subida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, una familia de Sanxenxo que vive en el rural pagará 50 euros menos que Vilagarcía (130 ) y 14 menos que O Grove (93 ). Una familia que viva en zona urbana pagará 7 euros menos que Vilagarcía y 9 menos que Pontevedra (132 ). Y eso que hay concellos que todavía no han ajustado su tasa al coste real del servicio como obliga la ley».