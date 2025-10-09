Sanxenxo activa un plan de atención a sus 2.420 menores, el 13% de su censo

La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, presentó ayer, junto la educadora familiar municipal, Chus Casal, un nuevo programa de Atención a la Infancia y Adolescencia a las representantes de las ANPAs de los centros educativos. En Sanxenxo hay en la actualidad 2.420 menores que representan el 13,4% de la población. «Dende o Concello buscamos que o Día da Infancia, que se celebra o 20 de novembro, non se quede só niso, nunha efeméride sen máis. Queremos ir máis alá cun programa novidoso que axude a previr situacións de violencia, garantindo contornos seguros e protectores, en definitiva, fomentar o bo trato á infancia», aseguró Lago.

El programa que surge del Servicio de Educación y Apoyo Familiar (SEAF) de Servicios Sociales, en funcionamiento desde 1996, y donde se aborda de manera integral «as dificultades que os pais e nais poidan ter na educación e crianza dos seus fillos» permitirá, por primera vez, trabajar en la prevención.

En esta primera edición se realizarán cuatro actividades donde se trabajarán 4 líneas de acción basadas en las necesidades que se han ido percibiendo en las familias del municipio: prevención, sensibilización, promoción y difusión, participación e intervención.

La primera actividad del programa será los días 20 y 21 de octubre, en el Auditorio Emilia Pardo Bazán: «Tus hijos consumen porno: Qué vas a hacer», un taller impartido por el doctor en Psicología, especialista en Sexología, José Luis García, con una amplia experiencia en la materia. Trabajó como psicólogo clínico y sexólogo en el Gobierno de Navarra durante treinta y seis años y coordinó sus centros de Orientación Familiar y Educación Sexual. Publicó 16 libros y fue premiado en 8 certámenes de carácter oficial. «Con este curriculum chega a Sanxenxo para ensinarnos, as nais e pais, os riscos asociados ao consumo de pornografía e a abordar unha educación sexual real e actualizada. Farase unha charla de sensibilización e un taller co título ‘Nais e pais vergonzosos’», apuntó Lago.

Los siguientes talleres, de los que se irá informando de las fechas, serán «Nuestro hijo tiene una discapacidad. Mi hermano tiene una discapacidad» en el que se abordará el buen trato a la infancia atendiendo a las necesidades y particularidades de los menores con hermanos con alguna discapacidad; El «Delegado de protección», que tendrá como objetivo que los lugares donde se encuentren los menores sean lugares protegidos vinculado al ámbito deportivo y ocio; «Prevención de Violencia sexual en la Infancia», en el que se facilitarán herramientas para prevenir la violencia sexual y «La salud emocional» en el que se promueve el cuidado y salud emocional de menores. Se trata de un programa integral que aborda las emociones de los menores desde distintas perspectivas.

Más de 2.200 escolares en el cross de Xogade en Montalvo

El entorno de Montalvo fue ayer y vuelve a ser hoy escenario del Cross Escolar Xogade que impulsa la Xunta de Galicia. En la prueba participen 2.200 escolares de 26 centros educativos de la comarca de O Salnés con alumnado de Primaria y de la ESO. La prueba se organiza por categorías según la edad y el sexo del participante. La clasificación premia a los diez más rápidos de cada categoría, los tres primeros con medalla y los otros siete con diploma. | FDV