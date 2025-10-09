El Puerto de Marín inicia las obras para renovar la cubierta de la lonja

La Autoridad Portuaria ya ha comenzado las obras más visibles de la nueva fase de modernización de la lonja de Marín con el montaje de una grúa para renovar su cubierta, después del cambio de los pilares. Todo ello suma cerca de 1,6 millones de euros con el fin de revitalizar una actividad que ha aumentado su facturación un 45% desde 2019. Se trata de consolidar a la subasta de Marín como la más activa de la ría.

En abril, el Puerto adjudicó la obra de «renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja; nueva cubierta en la zona de ventas», que se ejecuta con cofinanciación europea a través de los fondos FEMPA (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura). Ya se elaboraron las estructuras en el taller para comenzar esta misma semana el montaje, con una grúa específica para tal fin. La actuación consiste en la adecuación de la cubierta existente en la zona de ventas del edificio de la lonja con una sobrecubierta metálica sobre la estructura de hormigón. El objetivo es que esta nueva estructura proporcione estanqueidad frente a filtraciones de agua, proteja la actual estructura de hormigón existente, albergue los equipos de climatización y aumente la eficiencia térmica en las dependencias. El plazo de ejecución es de diez meses y el presupuesto es de unos 750.000 euros. Ya finalizó la «Renovación y mejora de las instalaciones interiores de la lonja: renovación de las bases articuladas de los pilares» por 830.000 euros, también llegados de fondos FEMPA. La lonja de Marín está en servicio desde 1976 y su proximidad al entorno salino hace necesaria s estas actuaciones.

La Autoridad Portuaria avanza en la administración electrónica

La Autoridad Portuaria da un nuevo paso en su transformación digital para ampliar los servicios electrónicos disponibles para usuarios y ciudadanos y poder completar de manera totalmente electrónica todo el recorrido de los expedientes administrativos desde su inicio hasta su finalización, ampliando además el catálogo de procedimientos disponibles.

Por ello, acaba de sacar a licitación mediante procedimiento abierto ordinario, un servicio integral de administración electrónica que de cumplimiento además a la normativa de seguridad y continuidad del servicio prestado. La Autoridad Portuaria y presta servicios digitales a través de una sede electrónica, un registro de entrada electrónico y otras utilidades para firma y notificación electrónica. Además, es también punto de entrada de la red SARA a través de Puertos del Estado, para poder concretar trámites con el resto de las administraciones a través de medios digitales.