Puertas abiertas en la Escuela Naval el viernes
Con motivo de la Fiesta Nacional, la Escuela Naval celebra una jornada de puertas abiertas el viernes 10 de octubre. Será de 16.00 a 20.00 horas e incluye visitas al Simulador de Navegación y Pañol Histórico, una exposición estática de material de Infantería de Marina, una demostración dinámica de subida al palo y un concierto de la Unidad de Música a las 19.00.
