El Prado cede al Museo de Pontevedra la obra "Pastora" de Francisco Lloréns

La exposición permanente del Museo de Pontevedra ha incorporado el cuadro “Pastoral”, de Francisco Lloréns (1874-1948), que llega depositado por el Museo del Prado dentro de su programa “Prado extendido”. Se trata de un óleo sobre lienzo de 3,8 metros de ancho por 2,3 metros de alto, que se podrá ver en la sala 1 de la 2ª planta del Edificio Castelao.

El cuadro fue instalado este jueves en su nueva localización, en la que compartirá espacio con otras obras de Lloréns y de otros contemporáneos como Fernando Álvarez de Sotomayor, Ovidio Murguía, Germán Taibo y Jenaro Carrero. De este último autor, uno de los representantes de la Xeración Doente, se incorporan también a la sala tres retratos: “Anciá con neno no colo”, “Retrato de Josefa González, esposa do pintor” y “Retrato da curmá do pintor”.

La reorganización de las obras expuestas en esta sala viene motivada por la salida de cinco pinturas de Sotomayor para la exposición “Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960)”, que se inaugura este viernes en la sede de la Fundación Barrié en A Coruña, con Javier Barón, jefe de la colección de pintura del siglo XIX en el Prado, como comisario. Son “Festa galega”, O Berbés”, “Vendedora de froitas”, “Bosquexo para un retrato de Alfonso XIII” y “Retrato de Francisco Javier Sánchez Cantón”.

Datada en 1908, “Pastoral” es una obra especialmente representativa de la producción inicial de Francisco Lloréns, figura de referencia en el regionalismo como máximo representante de la escuela gallega del paisaje. En ella introduce una escena bucólica en primero plano, sobre un paisaje marino que en las siguientes décadas sería protagonista indiscutible de buena parte de su obra. Con este cuadro de gran formato obtuvo la segunda medalla en la Exposición Nacional de 1908. Lo realizó poco después de finalizar su estancia como becario en la Academia de España en Roma.

Lloréns ocupa un lugar destacado en la historia de la pintura gallega como responsable de culminar la identificación de Galicia con su paisaje, un proceso que se había iniciado con la literatura de Rosalía de Castro. El pintor coruñés logra una visión sintética y estilizada del paisaje, en la que captura la luz brumosa de la costa atlántica recurriendo a la distancia para matizar la intensidad de los verdes. Una visión poética y nostálgica, que huye de lo anecdótico, y que se puede ver también en otras obras del mismo autor expuestas en esta sala, como “Paisaxe das Mariñas (1927) y “Praia de Sada" (1940).