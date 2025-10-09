Algunos de los mejores magos del mundo se dan cita el viernes en «Galicia ilusiona»

El festival «Galicia Ilusiona», el mayor evento internacional de magia de Galicia, llega el viernes a Pontevedra. Patrocinado por la Xunta y dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el festival se ha consolida como una de las grandes citas culturales de la comunidad gallega.

Entre los protagonistas de este

año está, además, el reciente campeón mundial por la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del prestigioso Congreso Internacional de Magia (FISM), Mag Edgard. Su actuación fue elegida por más de 2.000 magos de todo el mundo por su «originalidad, espectacularidad y carisma en escena».

La gran gala de magia en Pontevedra será el viernes día 10, con dos funciones, a las 18.00 y 20.30 horas, en el auditorio de Afundación y este año el espectáculo cuenta con la participación de cinco artistas internacionales: Seimei, un mago manipulador coreano referente mundial de la magia elegante y depurada; la Compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones visuales de alto impacto; Nacho Samena, talento gallego emergente con gran frescura y destreza técnica, que fue premio nacional de magia 2024; David Burlet, artista que combina humor y espectáculo a gran escala; y el Mago Murphy, presentador y maestro de ceremonias encargado de guiar al público en la gala con su humor y elegancia.