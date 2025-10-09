Marín amortizará cerca de 2,9 millones de la deuda municipal

El gobierno local de Marín lleva al pleno de hoy, que comienza a las 20.00 horas, la aprobación de una modificación del presupuesto para poder utilizar parte del Remanente de Tesorería, que asciende a 3,5 millones de euros, a amortizar préstamos en vigor.

En total, se destinarán casi 2,9 millones de euros a este fin, lo que permitirá, en palabras del concejal de Facenda, Manuel Santos, «que a lo largo del año que viene podamos disponer de aproximadamente de medio millón de euros, ya que no tendremos que asumir los correspondientes intereses y las cuotas de amortizaciones que iban implícitas a estos préstamos». Así, esta cuantía podrá se utilizará para pagar «gasto corriente, por ejemplo».

Con esta operación, el Concello « bajará considerablemente su deuda, que será de un 6% con respeto al total del Presupuesto municipal, que es un porcentaje muy bajo para un ayuntamiento de nuestro tamaño», asegura el edil.

Santos explica también que realizar esta modificación del Presupuesto «es obligatorio realizarla para dar cumplimiento al decreto estatal, que obliga a destinar el superávit conseguido en el ejercicio anterior para amortizar prestamos cuando existe deuda financiera».