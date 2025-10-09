Funcionarios conocen el funcionamiento de la nueva oficina judicial

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, abordó con el personal de la Administración de Xustiza en Pontevedra la implantación de la nueva oficina judicial en el marco de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio de Justicia. Tronchoni explicó que las oficinas judiciales deben coordinarse con las oficinas de justicia de los municipios para la adecuada práctica de los actos de comunicación y posibilitarán la intervención de residentes en el municipio por videoconferencia y los demás servicios encomendados la esas oficinas.

La estructura establecida para las oficinas judiciales en la tercera fase incluye en todas ellas un servicio común de tramitación, que realizará todas las funciones requeridas en los procedimientos, y contará también con un servicio común general, para labores centralizadas y transversales no encomendadas la otros servicios, y otro de ejecución, destinado a la ordenación de los procesos de ejecución. Todos ellos tendrán al frente un letrado de la Administración de Justicia y en este caso se dividen en áreas.