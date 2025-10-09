La Filarmónica de Pontevedra abre el lunes la temporada de conciertos

El próximo lunes, 13 de octubre de 2025, la Sociedad Filarmónica de Pontevedra abre su temporada de conciertos 2025-2026, la centésimo cuarta de la historia de la compañía.

Lo hará con un concierto que se celebrará a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, y que estará a cargo del cuarteto de cuerda, Nel Cuore, y el pianista, Juan Barahona, que interpretarán un programa con el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.44» del reconocido músico alemán, Robert Schumann, y el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.34» del gran músico hamburgués Johannes Brahms. Dos obras icónicas del romanticismo musical que deleitarán a todos los presentes.