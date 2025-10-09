Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Filarmónica de Pontevedra abre el lunes la temporada de conciertos

REDACCIÓN

Pontevedra

El próximo lunes, 13 de octubre de 2025, la Sociedad Filarmónica de Pontevedra abre su temporada de conciertos 2025-2026, la centésimo cuarta de la historia de la compañía.

Lo hará con un concierto que se celebrará a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, y que estará a cargo del cuarteto de cuerda, Nel Cuore, y el pianista, Juan Barahona, que interpretarán un programa con el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.44» del reconocido músico alemán, Robert Schumann, y el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.34» del gran músico hamburgués Johannes Brahms. Dos obras icónicas del romanticismo musical que deleitarán a todos los presentes.

