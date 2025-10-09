La Filarmónica de Pontevedra abre el lunes la temporada de conciertos
REDACCIÓN
Pontevedra
El próximo lunes, 13 de octubre de 2025, la Sociedad Filarmónica de Pontevedra abre su temporada de conciertos 2025-2026, la centésimo cuarta de la historia de la compañía.
Lo hará con un concierto que se celebrará a las 20.30 horas, en el Teatro Principal, y que estará a cargo del cuarteto de cuerda, Nel Cuore, y el pianista, Juan Barahona, que interpretarán un programa con el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.44» del reconocido músico alemán, Robert Schumann, y el «Quinteto para piano y cuarteto de cuerda op.34» del gran músico hamburgués Johannes Brahms. Dos obras icónicas del romanticismo musical que deleitarán a todos los presentes.
