Explora Manzaneda, en prazo ata o día 15
A Deputación pecha o 15 de outubro o prazo para solicitar as prazas de Explora Manzaneda, o novo programa de estadías de tres días e dúas noites na estación de montaña, do que se poderán beneficiar 160 mozos que cursan entre 1º e 4º da ESO de ata oito centros educativos de concellos de reto demográfico da provincia.
