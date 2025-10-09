El escaparate para elegir el futuro formativo

La XIV edición de Edugal, la Feira da Educación de Galicia, arrancó ayer en el Recinto Ferial de Pontevedra con un amplio programa de actividades que combinan conferencias, mesas redondas, talleres y propuestas interactivas para hacer llegar a los estudiantes distintas posibilidades formativas para su futuro.

Para ello, este año Edugal cuenta con 64 stands en representación de instituciones, universidades, centros de formación profesional, entidades empresariales y organizaciones educativas.

Uno de los puestos de la Universidade de Vigo. / Rafa Vázquez

Por ello, la Universidade de Vigo cuenta con diferentes puestos correspondientes a diferentes ámbitos de estudio y facultades. Uno de ellos es el de ingeniería industrial. «En este grado hay que estudiar mucho, pero los logros pueden más que otras cosas», destaca la estudiante Marta Senra.

No obstante, aunque las entidades son fundamentalmente de Galicia, también provienen de distintos lugares de España, como es el caso de la Universidad de Salamanca, la Universidad Nebrija de Madrid, o la Universidad Europea (UE). Esta universidad, conocida por ser escenario de la serie adolescente «Élite», pese a tener su sede también en la capital, presenta diferentes campus en Valencia, Málaga o Canarias. Beatriz González, delegada de la UE en Galicia, apunta que «los alumnos estudian en grupos reducidos de máximo 40 alumnos» y destaca los convenios de «internacionalización».

Beatriz González, delegada de la UE en Galicia, junto con una estudiante. / Rafa Vázquez

Por otro lado, Maite Pantín, inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y responsable de la Unidad de Participación Ciudadana, también está presente en esta edición explicándole a los jóvenes en qué consiste el trabajo de un policía y cuáles son las formas de acceso. «Es una buena salida profesional, con un gran abanico de posibilidades, y te permite desplazarte por todo el territorio nacional», destaca Maite Pantín.

Maite Pantín, del CNP, a la derecha, explicando junto a una compañera. / Rafa Vázquez

El CIFP pontevedrés Carlos Oroza tampoco podía faltar en esta edición exponiendo las formaciones profesionales de hostelería y turismo y de industrias alimentarias, tal y como comenta la jefa de estudios Eva Laje. «Tenemos como novedad el único curso de especialización que hay en coordinador de personal para el sector MICE», añade Laje.

Los visitantes prueban las creaciones de los alumnos del CIFP Carlos Oroza. / Rafa Vázquez

Además, una de las incorporaciones presentes en la feria es la inteligencia artificial, pues hasta hay un robot que camina y saluda, entre otras acciones, e incluso estuvo durante la ceremonia de inauguración. «Nunca pensé que tendría que dar la bienvenida a robots a las inauguraciones», confiesa la concejala Anabel Gulías.

Otro aspecto fundamental es la innovación. Por ejemplo, Jorge López y Emily Colma, alumnos del ciclo de Farmacia y Parafarmacia del CIFP Montecelo explican la creación de «AR DMatrix», una aplicación desarrollada para facilitar la gestión de medicamentos en los pacientes mayores.

La feria vuelve a abrir sus puertas hoy en horario de 10.00 a 18.00 horas y mañana, viernes 10 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas. Durante estos días, más de 180 centros escolares han confirmado su asistencia, lo que se traduce en un público potencial de más de 10.000 personas. Asimismo, cabe destacar que el acceso es libre y gratuito para todos los interesados.

Las autoridades presentes en el arranque de la XIV edición ayer. | Rafa Vázquez

La inauguración oficial de Edugal 2025 tuvo lugar ayer las 12.00 horas y contó con la presencia de distintas autoridades: José María Corujo, presidente de Aempe; Ernesto Pedrosa, presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo; Anabel Gulías, concejala de Igualdad, Bienestar, Salud Pública y Economía; Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra; y Román Rodríguez, concejal de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional. Después del acto inaugural, las autoridades procedieron a realizar el tradicional recorrido por los diferentes puestos de este año.