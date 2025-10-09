La Diputación de Pontevedra impulsa la internacionalización de las Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra aborda nuevas iniciativas para la promoción nacional e internacional del destino Rías Baixas en la V Convención Turespaña, que se celebra en la ciudad de Cáceres.

La internacionalización del destino Rías Baixas es uno de los principales objetivos de la "Estrategia Rías Baixas 61". En este ámbito, el diputado provincial de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, colaboró con el director de Turismo de España en el Reino Unido, Manuel Batler, con quien se reunió en la convención con un doble objetivo: por un lado, profundizar en el mercado británico para estudiar las oportunidades existentes para la provincia de Pontevedra y, por otro, analizar la posibilidad de impulsar acciones de colaboración entre ambas organizaciones. Además, Almuiña informó a Batler que la Diputación de Pontevedra participará en la World Travel Market, que se celebrará en Londres del 4 al 6 de noviembre.

Por su parte, la importancia de expandir la provincia en los mercados nacionales es otra de las máximas del gobierno provincial. Por ello, el diputado se reunió con consejeros y directores de Turismo de comunidades autónomas como Manuel Blasco, concejal de Aragón, y María Saiz, la directora de Turismo de Cantabria para analizar mercados y explorar vías de colaboración. En el caso específico de Aragón, Almuíña tuvo la oportunidad de detallar a Manuel Blasco el taller que la Diputación de Pontevedra desarrollará en Zaragoza el 29 de octubre, en el que participarán 25 empresas turísticas de la provincia y donde se difundirá la campaña "¿Cuándo vuelves?", premiada en Japón, Sudáfrica, Estados Unidos, España y Francia.