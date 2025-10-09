Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Cortello de amor» abre esta noche el ciclo Ponteatro

R. P.

Pontevedra

Una nueva edición del ciclo Ponteatro comienza hoy con la obra «Cortello de amor», de Amorodio Teatro, que se representará en el Teatro Principal a las 21 horas.

El ciclo incluye seis espectáculo este año, con entradas a la venta por 8 euros más gastos (4 euros para estudiantes, desempleados y mayores de 65 años).

La obra «Cortello de amor» está dirigida por Marián Bañobre y tiene una duración de 75 minutos.

