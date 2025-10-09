«Cortello de amor» abre esta noche el ciclo Ponteatro

Una nueva edición del ciclo Ponteatro comienza hoy con la obra «Cortello de amor», de Amorodio Teatro, que se representará en el Teatro Principal a las 21 horas.

El ciclo incluye seis espectáculo este año, con entradas a la venta por 8 euros más gastos (4 euros para estudiantes, desempleados y mayores de 65 años).

La obra «Cortello de amor» está dirigida por Marián Bañobre y tiene una duración de 75 minutos.