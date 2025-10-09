«Cortello de amor» abre esta noche el ciclo Ponteatro
Pontevedra
Una nueva edición del ciclo Ponteatro comienza hoy con la obra «Cortello de amor», de Amorodio Teatro, que se representará en el Teatro Principal a las 21 horas.
El ciclo incluye seis espectáculo este año, con entradas a la venta por 8 euros más gastos (4 euros para estudiantes, desempleados y mayores de 65 años).
La obra «Cortello de amor» está dirigida por Marián Bañobre y tiene una duración de 75 minutos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Pontevedra: la Marcha contra el cáncer más multitudinaria de Galicia
- Un pulpo de diez kilos y medio causa sensación en el Mercado
- El Pontevedra vence al Talavera (2-1): Pasarón vuelve a sonreír
- María Teresa Arís, Laura, nova centenaria en Poio
- Marín vive hoy uno de sus días grandes con la Danza de Espadas de San Miguel
- Los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento de la huelga médica
- Vilaboa y Mabel Lozano, en contra de la trata