Colas en Pontevedra para reservar los viajes del Imserso: Canarias se agotó en minutos

La reserva y comercialización de viajes del programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) de la temporada 2025-26 arrancó ayer en Pontevedra con las primeras colas, desde la madrugada, ante las agencias de viajes acreditadas. Ante Viajes Deza, en la calle Michelena, ya había usuarios a las siete de la madrugada y en pocos minutos se agotaron las plazas para Fuerteventura. Ayer eran los denominados grupos preferentes, con pensiones bajas o algún tipo de discapacidad, que suponen sobre el 25% de los usuarios totales. El 75% restante, sin esas preferencias, puede acudir desde hoy, por lo que se repetirán las colas.

En toda España son 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa, pero solio hay 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas. Por ello, la demanda supera con creces a la oferta y ayer ya hubo alguna queja por no lograr el destino deseado. «Dame lo que quede», decían ya algunos de los que acudían a la campaña.

Además de los viajes en las islas o en la península, con gran éxito Benidorm, hay recorridos culturales, con menor carácter turístico.

Se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un «envejecimiento activo» a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas, según destacó el Imserso. En este sentido, una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que «se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social».

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

El Imserso ha subrayado también el impacto positivo del programa de turismo, no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial, por medio de los viajes entre diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, se destaca que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en España, con la ventaja añadida de que este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.

Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas. En total, este año el 50% se destinan a turismo de costa peninsular, el 26% a turismo de costa insular y el 24% a turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.