Acto de recuerdo a Manuel Torres en Marín
El Club de Opinión ‘Portocelo’ de Marín organiza una acto ‘in memoriam’ al marinense Manuel Torres Martínez (Marín, 17 de junio de 1901-10 de mayo de 1995) coincidiendo con el 30 aniversario de su fallecimiento. Será en el Museo que lleva su nombre el viernes día 24 a las 20.00 horas y consiste en en una charla sobre el legado artístico del artista, en la que intervendrán el pintor Antón Sobral y el crítico de arte, Antón Castro.
