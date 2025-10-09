Más de 4.000 pacientes esperan en el CHOP unos 61 días por una operación

El tiempo medio de espera para una cirugía en Pontevedra se sitúa en 61 días, según los datos hechos públicos este jueves por el Servicio Galego de Saúde, que en junio (el último mes del que constan registros) registraba a un total de 4.072 pacientes a la espera de ser sometidos a una intervención.

Un total de 89 pacientes se consideran de prioridad 1 (la intervención quirúrgica no permite una demora mayor a 30 días) y 981 de prioridad 2 (el tiempo de espera recomendable no debe superar los 90 días). En total, suman 1.070, pero su tiempo medio de espera, no obstante, también es de 61 días.

Angiología y cirugía vascular es el servicio en el que más hay que aguardar por una operación, una media de 75,9 días, seguido de Otorrinolaringología, con 69, y Traumatología, con 66.

En un nivel intermedio se sitúan Urología (56,9 días de tiempo medio de espera), Oftalmología (56,5) y Cirugía general y digestiva (53,8). Cierran la relación Ginecología (37,4 días) y Dermatología (30,5 días).

El servicio más demandado es Traumatología, con 1.044 pacientes en espera a principios de verano, seguido de Oftalmología (969); Cirugía general y digestiva (676) y Urología (476).

En Otorrinolaringología estaban pendientes de una intervención 444 pacientes, 356 en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular y, a muy larga distancia, 64 en Ginecología y 43 en Dermatología.

Por lo que respecta las listas de espera para consultas, la media en el Complejo Universitario de Pontevedra alcanza los 62,3 días. En el mes de junio eran 20.133 los pacientes aguardando en la Boa Vila y su entorno.

Con diferencia, es Dermatología la que cuenta con más consultas a la espera, un total de 4.127, de modo que los enfermos tendrán que esperar, de media, 87,1 días.

El segundo servicio más demandado es Oftalmología, con una previsión para los próximos meses de 2.668 consultas, en las que el tiempo medio de espera se sitúa en 46,3 días. También cuenta con una intensa previsión Traumatología, con 2,604 pacientes a la espera de una atención que se demorará alrededor de 64,7 días.

Neurología es otro de los equipos con una intensa demanda de atención: 2.386 a principios de este verano, si bien su media de espera es la más alta del Complejo Hospitalario, hasta un total de 127,4 días.

Por su parte, para una consulta de Otorrinolaringología esperaban, una media de 42 días, 1,631 pacientes. Le siguen Urología, con 1.304 varones que esperarán 56,6 días; Rehabilitación, con 909 pacientes que aguardaban para ser consultados alrededor de 24,3 días; y Ginecología, con 853 enfermas que esperan, de media, 36 días.

En el extremo contrario tanto en lista de consulta como en tiempos se sitúan el servicio de Oncología Media, con dos pacientes de prioridad 1 que esperan de media 3,5 días; Obstetricia, con 6 usuarias que aguardan 26,3 días; o Anestesiología y reanimación, con 19 enfermos y 2,4 días de tiempo medio hasta la atención.

En Nefrología, los 37 pacientes previstos esperan una media de 9,9 días; y los 49 de Cardiología tendrán que aguardar alrededor de 4,3 días.

En el caso de las pruebas diagnósticas, el Sergas contabilizaba en junio 5.957 pacientes a la espera para exámenes, estudios y exploraciones. De esos enfermos más de la mitad (un total de 3.403) aguardan para ser atendidos en Radiología y, dentro de ella, la convencional es la que cuenta con más demanda, hasta 1.524 personas previstas, con un tiempo medio de espera de 12,3 días.

Dentro de Radiología, las pruebas con mayor tiempo de espera son aquellas que requieren intervencionismo por ecografía, con 24 pacientes con un tiempo medio de espera de 43, 6 días.

Un total de 912 pacientes esperan por una endoscopia, en su gran mayoría (856) por una digestiva, y aguardan para ello alrededor de 48,2 días.

Otros 962 vecinos de Pontevedra y su entorno están a la espera de ser llamados para pruebas de electrofisiología, que se demora, de media, 27,5 días. La mayoría (911) serán llamados para una elecromiografía tras aguardar unos 24,3 días.

Finalmente, 680 pacientes esperan por estudios diversos alrededor de 93,1 días. De ellos 369 aguardan una media de 83,1 días para ser sometidos a pruebas de sueño.

Les siguen por nivel de demanda los estudios digestivos, con 90 pacientes que serán atendidos, de media, en 141 días.