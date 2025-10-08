La Xunta prevé iniciar las obras del polígono de Fragamoreira de Poio a finales de 2027

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, calificó de prioritaria para la Xunta la construcción del futuro parque empresarial de Fragamoreira en Poio, una obra que está previsto que se inicie a finales de 2027.

Lorenzana mantuvo una reunión con el alcalde del municipio, Ángel Moldes, y con una representación de empresarios de la zona para abordar el inicio de la tramitación del Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial del futuro polígono de Fragamoreira, que ayer mismo salió a información pública, una vez superado el trámite ambiental.

La conselleira indicó que la planificación de este parque empresarial, que abarcará una superficie de 373.416 metros cuadrados con una inversión de 29,9 millones de euros, "está muy trabajada", tanto con el Concello como con todos los órganos sectoriales. "Yo espero que esa aprobación definitiva permita que en el año 2026 ya trabajemos en la urbanización del polígono, en la expropiación, y que en la segunda mitad del 2027, estemos licitando las obras", precisó.

Se trata de una infraestructura muy importante para el municipio de Poio porque no dispone de más suelo industrial que ese, dijo. "Muchas veces hablamos de la necesidad de atraer nueva inversión a Galicia, pero también es imprescindible que los empresarios gallegos, las empresas familiares que conforman la mayor parte de nuestro tejido productivo, las pymes, tengan la posibilidad de crecer en sus comarcas, y la Xunta y los ayuntamientos tenemos la responsabilidad de trabajar para que esto sea así", dijo Lorenzana.

Con el nuevo polígono de Fragamoreira, apuntó, son casi tres millones de metros cuadrados los que la Xunta de Galicia tiene en tramitación en la provincia de Pontevedra, lo cual demuestra el compromiso la Xunta y la actividad empresarial e industrial existente que genera esa demanda de suelo en la zona.