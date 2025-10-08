La XIV edición de Edugal abre sus puertas hoy en Pontevedra

La XIV edición de Edugal, la Feira da Educación de Galicia, arrancó esta mañana a las 11.00 horas en el Recinto Ferial de Pontevedra con un amplio programa de actividades que combinan conferencias, mesas redondas, talleres y propuestas interactivas para hacer llegar a los estudiantes las distintas posibilidades formativas que pueden escoger.

Para ello, este año Edugal cuenta con 64 stands en representación de instituciones, universidades, centros de formación profesional, entidades empresariales y organizaciones que, aunque fundamentalmente son de Galicia, también provienen de distintos lugares de España, como es la Universidad de Salamanca o la Universidad Nebrija, e incluso de Portugal.

La feria estará disponible desde hoy hasta este viernes 10 de octubre. Durante estos días, más de 180 centros escolares han confirmado su asistencia, lo que se traduce en un público potencial de más de 10.000 personas. Asimismo, cabe destacar que el acceso es libre y gratuito.

Por otro lado, la inauguración oficial tuvo lugar a las 12.00 horas y contó con la presencia de distintas autoridades: José María Corujo, presidente de Aempe; Ernesto Pedrosa, presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo; Anabel Gulías, concejala de Igualdad, Bienestar, Salud Pública y Economía; Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra; y Román Rodríguez, concejal de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional.

Una de las incorporaciones presentes en la feria es la inteligencia artificial, pues hasta hay un robot que camina y saluda, entre otras acciones, e incluso estuvo durante la ceremonia de inauguración. "Nunca pensé que tendría que dar la bienvenida a robots a las inauguraciones", confiesa Anabel Gulías.

Después del acto inaugural, las autoridades procedieron a realizar el tradicional recorrido por los diferentes puestos de Edugal 2025.