Una tubería para frenar parcialmente las inundaciones en Fernando Olmedo

«Se abre una luz un tengo esperanza de que pueda resolverse». El concejal de Infaestruturas e Mobilidade, César Mosquera, se pronunciaba así este martes sobre los planes de Augas de Galicia y del Concello para frenar las cíclicas inundaciones de Casimiro Gómez y Fernando Olmedo, que han provocado numerosos daños en los últimos años en bajos comerciales, garajes o vecinos que han visto sus vehículos bajo el agua.

Augas de Galicia trabaja sobre el proyecto de habilitar una zona de embalsamiento en Valdecorvos, donde «hay espacio suficiente», recordó el edil. Por su parte, el Concello trabaja en dos otras posibilidades, una de las cuales es una tubería de evacuación parcial del Valdecorvos por la calle José Malvar, que vertería una fracción del agua del río a la altura del puente de Os Tirantes, una alternativa que los técnicos consideran factible.

Se trata de una obra «difícil», señaló el edil, en una zona con numerosas canalizaciones, de Fenosa, compañías de teléfonos y, muy especialmente, la captación de agua de Ence. Los cálculos hidráulicos a 100 años sobre momentos de máxima acometida (en los que coinciden periodos de lluvia con el río muy cargado y la plemar) estiman que el caudal de agua alcanzará los 15,68 metros cúbicos por segundo, es decir 15.680 litros por segundo.

La opción 1, que se considera la más viable, es ejecutar el trazado en alzado de la conducción por encima de la tubería de Ence «lo que permitiría evacuar el caudal a una cota más alta en la ría de Pontevedra, en su salida al río Lérez, y reduciendo así la entrada en carga del sistema y el volumen del movimiento de tierras», indican los autores del «Informe de evacuación parcial del rego Valdecorvos por rúa José Malvar Figueroa», realizado por Viaqua.

Se instalaría una tubería de 1,2 metros de diámetro que permitiría evacuar 570 litros por segundo como máximo, a una enorme distancia de los 15.680 necesarios en caso de máxima acometida, apenas un 3,63% del caudal del río Valdecorvos estimado para un retorno de 100 años.

La segunda alternativa, situar la tubería por debajo de la de Ence, tampoco mejora mucho los resultados y los modelos señalan que el caudal máximo que podría evacuar serían 590 litros por segundo, un 3,76% del caudal para un periodo de retorno de 100 años, es decir en ambos casos apenas una solución residual.

En este escenario, César Mosquera indica que la instalación de la canalización no constituye en realidad una solución al problema de las inundaciones, pero quizás «podría valer como complemento» de la balsa que estudia Augas de Galicia en el barrio de Valdecorvos.

La obra de la tubería por José Malvar supondría una inversión de más de 1,2 millones de euros.

Por su parte, Augas de Galicia estudia habilitar en una zona verde del barrio de Valdecorvos un dique de aproximadamente 7.500 metros cúbicos de retención. Ocuparía unos 1.500 metros cuadrados, habitualmente estaría abierta para uso vecinal y, en los momentos de máxima acometida, se cerraría una compuerta al subir la marea y el agua se embalsaría.

Funcionaría de un modo automatizado, de modo que cuando baje la marea la compuerta se abriría, repitiendo el proceso cuantas veces sean necesarias durante esos periodos en los que se puedan producir inundaciones.

Procedencia del agua

En estos momentos los técnicos de Augas de Galicia estudian sobre el terreno las causas de las inundaciones y la instalación de la tubería en José Malvar sería un aporte adicional para resolver las acometidas. César Mosquera insistió en que hay un punto clave a resolver, «si el agua que llega a Fernando Olmedo llega de rebote o es superficial».

La otra opción que baraja el Concello sería para una pequeña cantidad de agua y se trataría de una balsa que pudiese retener las aguas superficiales. Se rebajaría la cota de un terreno utilizado habitualmente para que contuviese el agua de lluvia.

«Se abren ciertas posibilidades de atacar el problema, si no totalmente, al menos en gran parte», señaló el edil tras recordar en todo caso que la tubería por José Malvar «no valdría como opción principal». Por lo demás, ni el Concello ni Augas de Galicia cuentan en estos momentos con plazos para posibles actuaciones con las que atajar un problema que arrancó a principios del pasado siglo con los primeros rellenos en la zona y que se consolidó en la segunda mitad del XX con la construcción de varios edificios y del actual Centro Galego de Tecnificación Deportiva en pleno cauce del Valdecorvos.