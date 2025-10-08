Servicios Sociais ofrece un plan de Vida Activa para mayores de 60
REDACCIÓN
El departamento municipal de Servicios Sociais pone en marcha en Marín, un año más, su programa Vida Activa, una iniciativa pensada para mayores de 60 años y que permite ofrecer actividades saludables en espacios municipales, entre los meses de octubre y junio y que tiene como objetivo promover y consolidar el envejecimiento activo.
La finalidad es la del mantenimiento de las condiciones óptimas de salud, fomentando rutinas físicas, manteles-cognitivas, sociales y emocionales de las personas, a partir de los 60 años, con el deseo de prevenir posibles situaciones de deerioro global y potenciando y manteniendo las capacidades psicológicas, sociales y emocionales.
Por una parte, se ofrecen cursos de gimnasia en las parroquias de Seixo y Mogor, los lunes, miércoles y viernes. En el caso de Mogot, se celebran en la Casa da Cultura, de 17.00 a 18.00 horas y el el centro da Barriada de 18.15. a 19.15. En Seixo, las sesiones son en el centro escolar, de 19.30 a 20.30.
Por otro lado, se ofrece por vez primera un taller de memoria que se desarrolla en la Finca de Briz de 10.00 a 11.30 horas. En este momento, dicen, aún hay plazas disponibles para las personas interesadas, que deberán llamar a Servicios Sociais, con el número 986 83 81 17.
