El PSOE de Pontevedra y Zona Franca se alían para diseñar suelo industrial en el municipio

Fruto de una reunión de trabajo mantenida por el grupo municipal del PSOE con representantes y técnicos del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, el delegado especial del Estado en este organismo, David Regades, formalizó el pasado 6 de junio, a través de una carta remitida al alcalde, su ofrecimiento de colaborar con el Concello para delimitar y estudiar la viabilidad de un puerto seco en Leborei. en la parroquia de Cerponzóns, así como para ubicar nuevas parcelas de suelo industrial en el municipio.

Con el objetivo de que el gobierno local también se implica en un proyecto que el PSOE persigue desde hace años y para "hacer lo que la Xunta, el PP y Alfonso Rueda no quisieron hacer", los socialistas de Pontevedra instan al alcalde, Miguel Fernández Lores a aceptar "inmediatamente" la propuesta de la Zona Franca, y firmar un convenio de colaboración "que dé cobertura legal tanto a la elaboración del estudio como a la ejecución material y la urbanización de estas nuevas áreas industriales, acciones que el Consorcio también tiene la intención de asumir una vez realizado dicho estudio".

La demanda del PSOE se trasladará al pleno de la corporación mediante una propuesta que, según el portavoz municipal del partido, Iván Puentes, se trata de una petición que el Concello de Pontevedra "ya reclamó en diciembre de 2024 a la Xunta de Galicia, mediante la aprobación en el pleno, por unanimidad, de otra moción socialista en la que se requería al Ejecutivo de Alfonso Rueda la ejecución inmediata de la comprometida ampliación del polígono de O Campiño y el estudio de localización y viabilidad de nuevas áreas susceptibles de convertirse en suelo industrial dentro del municipio, en particular, el proyecto de Porto Seco de Leborei".

Puentes lamenta que "esta petición cayó en saco roto. Después de casi un año, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. En del caso de O Campiño, tras años de espera, la Consellería de Industria acaba de comunicar al Concello que la ampliación comprometida de 340.000 metros cuadrados, que ya era insuficiente en un principio, finalmente quedará reducida a menos de la mitad, a solo 160.000 metros cuadrados, una superficie ridícula que no satisface nuestras necesidades más inmediatas".

También critica "la absoluta inacción de la Xunta en lo que respecta a la búsqueda de nuevo suelo industrial en otras zonas del municipio", ya que "no se dio ni un solo paso en esa dirección. El único polígono que está en desarrollo es el polígono comercial de O Vao, que nació con toda la superficie ya vendida y, por lo tanto, sin disponibilidad para nuevos asentamientos empresariales".

En opinión de Puentes, "tenemos el deber de corregir cuanto antes un problema especialmente grave si tenemos en cuenta que, desde que se inician los estudios para la provisión de nuevo suelo industrial hasta que está en pleno funcionamiento, son necesarios varios años de trabajo y trámites administrativos. No podemos permitirnos el lujo de perder la oportunidad que nos ofrecen David Regades y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo", advirtió.

El PSOE subraya que "tras su debate el pasado martes en la comisión de Urbanismo correspondiente, sorprendentemente, el Partido Popular, que siempre tiene en la boca el sector empresarial, la industria, el empleo y la economía, votó en contra. No sabemos qué le ven de malo Rafa Domínguez y Pepa Pardo: sí no quieren que se construya nuevo suelo industrial en Pontevedra o no quieren que el Gobierno de España construya nuevo suelo industrial para no descubrir la vergüenza de Alfonso Rueda y el PP".