El PP de Pontevedra pide más Policía y limpieza: "El 10% de las quejas vecinales son de comportamientos incívicos"

El portavoz municipal del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, acompañado por la concejala Silvia Junco, ha denunciado la "merma continuada de los servicios sociales del Concello y el deterioro de la convivencia ciudadana" en el municipio, por lo que señala que "si el modelo de ciudad del alcalde es abandonar a las personas sin hogar y permitir la acumulación de basura, pequeños hurtos y agresiones frecuentes, que no cuente conmigo ni con el PP".

Por ello, exige un incremento de los medios de la Policía Local y de la limpieza urbana de la ciudad.

Esta nueva denuncia de la oposición llega ante la Comisión Especial de Queixas e Suxestións convocada para este jueves en el Concello de Pontevedra.

Según el PP, "en el primer trimestre de 2025 se registraron 44 reclamaciones, que han aumentado a 62 en el segundo trimestre del año. “En torno a un 10% de las quejas vecinales tienen que ver con comportamientos incívicos y con problemas de convivencia ciudadana".

El líder del PP lleva desde marzo de 2023, cuando se debatió su primera moción para reforzar la vigilancia y seguridad del barrio de Campolongo, exigiendo al gobierno local "medidas reales y efectivas para solventar una problemática que se ha extendido a la plaza de A Ferrería, Galerías Oliva, Gutiérrez Mellado, Barcelos o Joaquín Costa delante del Hospital Provincial".

En junio de 2025, el Concello celebró un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día, a petición del PP, en el que se acordó la creación de una Comisión Especial para el Estudio y Mejora de la Convivencia Ciudadana, que se debería prolongar por un período de seis meses, prorrogables por otros seis. "De momento, sigue sin convocarse por parte del gobierno local", se queja Domínguez, que teme el “efecto llamada” que puede ocurrir en la ciudad.