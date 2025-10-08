El parque Eguren acoge siete furgonetas con las mejores hamburguesas de España

El parque Eguren acoge desde mañana jueves 8 al domingo 12 de octubre el llamado «Burguer Fest», un certamen en el que las hamburguesas gourmet y la diversión se dan por aseguradas, bajo una carpa de 1.870 metros cuadrados.

La iniciativa es impulsada por la asociación de comerciantes Estrela de Marín, que pretende dinamizar el comercio en un fin de semana lleno de actividades, donde se resolverá también la campaña del Escaparate Estrella y el Festival Internacional de Maxia Infantil.

Aquellas personas a las que tiente este espectacular plato tienen estos días la ocasión de disfrutarlo en forma de siete modalidades, gracias a las furgonetas (foodtrucks) llegadas a Maríns desde distintos puntos de la geografía española.

Arde, la Osa Handmade Burguer, El Rancho de Santa África, ES3 Burguer, Thevizvan y Eivissa, son las firmas invitadas. Además, ls organizadores tienen preparado un sorteo en su redes sociales (@laburgerfest) con el que se podrán ganar cincuenta hamburguesas.

El horario es de jueves y viernes, de 19.00 a 00.00 horas; y sábado y domingo, de 13.00 a las 00.00 horas.