Padres y profesores exigen la tercera unidad de Infantil
El CEIP San Clemente colocó en la tarde de ayer una pancarta para reclamar la devolución de la tercera línea de docencia
M.S.R.
El claustro de profesores y la ANPA del CEIP San Clemente colocaron en la tarde de este martes una pancarta en el centro para reclamar la devolución de la tercera unidad de Educación Infantil, eliminada el pasado curso por la Xunta de Galicia a pesar de que el alumnado matriculado en el centro era más que suficiente para mantenerlo. Como consecuencia, en este curso los niños de Infantil están agrupados en solo dos aulas, las dos por encima de las ratios legales.
La pancarta, con los lemas «Por un ensino público de calidade. Non aos recortes en Educación» y «Terceira unidade de Educación Infantil xa!», incluye tres crespones negros por las tres unidades a las que el centro, con los propios números de la Xunta en la mano, sigue teniendo derecho.
Tanto el claustro como las familias se presentaron con maillots azules –el color representativo del centro– y manifestaron su intención de mantener la pancarta «hasta la recuperación de la unidad arrebatada de forma injusta».
Hace falta recordar que, en el momento de formalizar la matrícula para este curso 2025/26, hubo que aplicar el baremo ya que se presentaron más solicitudes que plazas había disponibles después de la supresión de la tercera unidad.
Como resultado de esa baremación, una de las familias solicitantes quedó sin plaza en el centro, a pesar del compromiso de la Consellería de restablecer la unidad en el caso de existir demanda suficiente.
El Consejo Escolar invita al PP
Tras la colocación de la pancarta, se celebró un Consejo Escolar extraordinario con un único punto en el orden del día: invitar oficialmente a visitar el colegio tanto a Felisa Rodríguez, diputada del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, como al portavoz popular en Caldas de Reis, Fernando Pérez, para que conozcan la realidad del centro.Rodríguez fue la encargada de defender en la cámara la negativa de los populares a solicitar a la Xunta la recuperación de la unidad. Cerró su intervención insistiendo en que «los padres y madres tienen derecho a recibir información clara y precisa».La invitación se hizo extensiva al inspector educativo y al portavoz municipal del PP, Fernando Pérez, quien celebró en el arranque del curso una «escolarización plena» y anunció un profesor del Plan Mega para Infantil que quedó en una plaza a media jornada.
